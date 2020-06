O município de Guarapari registrou dois novos óbitos pela Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo nesta quarta-feira (17).

Com mais dois registros, Guarapari totaliza 26 mortes de pessoas que foram contaminadas com o vírus. Ao todo, 583 moradores testaram positivo para a doença, e 450 pessoas já são consideradas curadas.

Um dos óbitos registrados no município, foi um morador e comerciante do bairro Ipiranga. Segundo os vizinhos, o comerciante conhecido por Fabinho Alves, era hipertenso e diabético, e contraiu a doença nas últimas semanas, não resistiu e veio a óbito. Nas redes sociais, muitos amigos lamentaram a morte do comerciante.

Bairros com maior incidência: Praia do Morro com 94 casos, seguido do Muquiçaba com 43, Santa Mônica com 38, Itapebussu com 37, e Centro com 33.

Capixabas. O Espírito Santo atingiu a marca de 30.508 casos confirmados, o número de pessoas consideradas curadas da doença aumentou para 17.254. Segundo o Painel Covid-19, são 1.179 mortes em todo o território capixaba.