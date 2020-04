Mais dois casos de pessoas infectadas pelo coronavírus foram confirmados em Guarapari. Até o momento, são 20 casos em investigação, dos 91 notificados. 65 já foram descartados.

Os casos de Covid-19 em Guarapari foram notificados no bairro Santa Mônica, Camurugi, Centro, Muquiçaba (02 casos), e Itapebussu. Dos seis casos confirmados, dois são considerados curados.

No ES, mais 102 novos casos de coronavírus foram confirmados no Estado nas últimas 24 horas. O total de pacientes no Espírito Santo é de 856. O número de pessoas curadas também aumentou, passando de 460 para 480 nesse mesmo intervalo.

A cidade de Vila Velha continua com a que mais tem casos confirmados da doença. No município canela-verde 244 pessoas estão com a covid-19. A Serra vem em segundo lugar com 206 pacientes e Vitória tem 200 casos confirmados da doença.