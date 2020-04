Em tempos de ficar em casa, as lives pelas redes sociais tem sido uma boa opção para as famílias e para aqueles que querem fazer um bom uso do tempo disponível. Para ajudar e ao mesmo tempo valorizar os artistas locais, o Portal 27 trouxe uma atração especial.

A escolhida para estrear este espaço ao vivo é a cantora Vanessa Loyola. Ela fará uma apresentação no formato Voz & Piano, que terá duração total de até 1 hora e 30 minutos e será dividida em blocos.

Entre esses blocos teremos releituras e adaptações de canções brasileiras nos gêneros: MPB e pop rock. Atendendo à alguns dos pedidos previamente deixados nos comentários dos posts de divulgação da live e também releituras e adaptações de músicas internacionais dos anos 90.

A cantora finalizará a live com uma homenagem surpresa. “Esperamos interagir bem com o público e que as pessoas possam curtir este momento musical. Espero que todos gostem do repertório que vamos apresentar”, diz Vanessa.

Para acompanhar o show de Vanessa Loyola nesta sexta a partir das 21h, basta seguir a nossa página do Instagram: @portal27oficial