Com 75 casos confirmados em Guarapari, sendo 41 curados e 4 óbitos, há ainda 30 moradores infectados pelo novo coronavírus, de acordo com o Painel Covid-19 do Governo do Estado. Com dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), Guarapari tem mais pessoas curadas do coronavírus que contaminadas no momento.

Testes sorológicos. A prefeitura começou hoje a fazer testes rápidos da população para a Covid-19. O teste será feito aleatoriamente nas próprias residências e foi definido pela Secretaria do Estado da Saúde (Sesa). Os bairros sorteados foram Praia do Morro, Santa Mônica, Perocão, Camurugi, Muquiçaba e São Gabriel.

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde, ressalta que os profissionais do município estarão com equipamentos de proteção individual (EPI’s), crachás de identificação com foto e, em seu verso, carimbo e assinatura da Secretária Municipal de Saúde.

Bairros. O bairro com mais casos confirmados na cidade é Praia do Morro, com 10 pessoas que já foram infectadas pela Covid-19. Itapebuçu e Muquiçaba permanecem com 7 casos confirmados cada.