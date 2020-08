Nesta quinta-feira (27), o IFES divulgou que não retomará as aulas presenciais em 2020, em meio à pandemia do novo coronavirus. A decisão foi divulgada após o anúncio do governador Renato Casagrande de que o Ensino Superior poderia retomar suas atividades a partir de 14 de setembro.

De acordo com informações no site da instituição, a realização das atividades não presenciais (APNPs) até o final do ano foi uma demanda dos representantes da área de Ensino, feita no âmbito do Comitê de Crise. “Eles fizeram a solicitação para viabilizar uma melhor definição e organização dos calendários acadêmicos. Após a indicação favorável do comitê, o assunto foi pauta nas reuniões do Colégio de Dirigentes e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), que também sinalizaram concordância com a extensão do prazo”.

A instituição deve divulgar em breve um novo calendário acadêmico com previsão das datas de início e encerramento do semestre, além do cronograma para o processo seletivo de 2021. Ainda segundo informações do IFES, serão traçadas diretrizes que permitam aos alunos finalistas cumprirem os requisitos curriculares, seguindo todas as normas sanitárias de segurança.

O Instituto Federal informou que as atividades administrativas também seguem acontecendo preferencialmente de forma remota.