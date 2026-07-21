Escondido há quatro anos no ES, foragido do Rio é capturado pela Polícia Penal

A Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), por meio do Grupamento de Busca e Recaptura (RECAP), prendeu na tarde desta terça-feira um homem de 35 anos que estava foragido da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu por volta das 13h20 no bairro Maringá, no município da Serra, onde o procurado estava escondido e trabalhando há cerca de dez dias.

A captura foi viabilizada por um trabalho integrado de inteligência e investigação conduzido pela Divisão de Inteligência da Polícia Penal (DIPP). As apurações permitiram identificar a localização exata de Roberto Fernandes da Silva, conhecido pelo apelido de “Carioca”. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela 34ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). O suspeito responde pelo crime de roubo, tipificado no artigo 157 do Código Penal Brasileiro.

De acordo com os levantamentos policiais, Roberto havia deixado o estado do Rio de Janeiro em 2022 com o objetivo de se homiziar no território capixaba e esquivar-se do cumprimento da ordem judicial. Com base nos dados levantados pela DIPP, os agentes do RECAP dirigiram-se a uma empresa situada na Rua Caravelas, na Serra, onde o foragido havia sido contratado recentemente.

Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com a gerência do estabelecimento comercial, que confirmou a presença do funcionário e autorizou o ingresso da equipe. Roberto Fernandes da Silva foi localizado no ambiente de trabalho, notificado sobre a existência do mandado de prisão e detido sem apresentar resistência.

Seguindo os protocolos legais de segurança, o detido foi algemado para mitigar riscos de fuga e resguardar a integridade física do custodiado e dos agentes. Encaminhado sem lesões aparentes à 3ª Delegacia Regional da Serra, ele foi apresentado à autoridade policial de plantão e permanece à disposição do Poder Judiciário.

A instituição ressaltou que a integração entre levantamento de inteligência e pronta resposta operacional tem sido determinante para localizar criminosos de outros estados que tentam usar o Espírito Santo como refúgio, assegurando a efetividade das decisões judiciais e o fortalecimento da segurança pública local.