A Prefeitura Municipal de Guarapari emitiu boletim epidemiológico na tarde desta quarta-feira (20) confirmando 126 casos do novo coronavírus na cidade. Destes, 78 já são considerados curados. Permanecem 05 óbitos pela doença.

A Prefeitura afirma que 93 ainda esperam resultado de exames e que há 09 pacientes de Guarapari hospitalizados em decorrência da Covid-19.

Praia do Morro. Dentre os bairros de Guarapari, o que mais possui casos confirmados é Praia do Morro, com 27 moradores contaminados pelo coronavírus – quatro a mais do que ontem (19). Em seguida vem Itapebuçu, com 12 casos confirmados, e Muquiçaba, 10.