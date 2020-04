O Coronel Daltro Antônio Ferrari Júnior, confirmou ao Portal 27 que definiu o partido em que vai se filiar e reafirmou que vai disputar a prefeitura de Guarapari. Ele visitou a nossa redação na última sexta-feira (24), e nos contou que se desligou dos cargos que ordenavam despesas na Polícia Militar, conforme pede a legislação, e agora tem andado pela cidade em preparação para as eleições 2020.

PSD. Coronel Ferrari afirma que o partido escolhido para disputar as eleições é o Partido Social Democrático (PSD), que tem Neucimar Fraga como um dos líderes no Estado e é da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. “Já temos 38 filiados para podemos decidir quais serão nossos vereadores. São pessoas de vários perfis e estamos prontos para a eleição”, explicou.

É candidato. Ele deixou a Diretoria de Finanças da PM e assumiu a Comunicação Social. Ele afirma que já recebeu convites para compor outras chapas como vice, mas que é pré-candidato. “Não penso em compor. Já escolhi o partido e vamos até o final. Temos vários projetos. Um deles é a Guarda Municipal, com o eixo do patrulhamento rural, e o videomonitoramento para termos o nosso cerco eletrônico”, afirma.

Educação. O Coronel Ferrari afirma que tem conversado com vários setores da sociedade. “Na educação temos tido conversas com o corpo pedagógico municipal, discutindo escolas em tempo integral e creches. Estamos ouvindo os professores”, diz.

Saúde. Ele também explica que tem conversado com profissionais de saúde. “Entendemos que Guarapari precisa de um Centro de Referência de Especialidades para que se façam os exames aqui mesmo, e também percebemos que a população quer uma UPA na região norte da cidade”, fala.

Outros. Ainda durante a conversa, Coronel Ferrari falou sobre regularização de imóveis, postos de saúde, pavimentação, transporte e geração de emprego e renda. Disse que pretende apresentar como pré-candidato uma proposta Anti- corrupção, para fugir da velha política. “Temos a proposta de criar a Secretária de Controle e Transparência, onde não aja a possibilidade de desvios”, diz.

Bolsonaro. Perguntado se terá o apoio do presidente Jair Bolsonaro, já que é um militar da PM, o Coronel Ferrari afirmou. “Estamos preparados para o debate e certamente vamos ter a simpatia do presidente”, finalizou.