O ano começou há apenas 11 dias, porém, os números registrados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostram que o número de infectados continua crescendo, nestes 11 dias já foram confirmados 591 novos casos da covid-19, confirmando uma tendência de subida que vem desde dezembro.

A título de comparação, nos primeiros 11 dias de dezembro, os dados já mostravam um acúmulo de 502 novos casos, um salto quando se compara com os primeiros 11 dias de novembro, onde foram registrados 275 casos da doença, mostrando que, desde dezembro, existe um aumento percentual maior e que continua no mês de janeiro.

Ao todo, em Guarapari, estão confirmados 7.183 casos de covid-19, 182 óbitos, 5.493 curados, 7.385 suspeitos e foram descartados 9.329 casos. Foram notificados 23.897 e 18.698 testes foram realizados.

Em relação aos bairros, a Praia do Morro mantém uma liderança absurda de casos, quase chegando ao dobro do segundo colocado, confira os dados: Praia do Morro com 1.024, Muquiçaba com 547, Itapebussu com 444, Santa Mônica com 406, Ipiranga com 374, Centro com 335 e Kubistchek com 284.

Já sobre o Espírito Santo, estão confirmados 265.556 casos, 243.995 curados e 5.353 óbitos pela doença.