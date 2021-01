Após interdição da Feira de Artesanato, que funcionava no verão há 19 anos em Guarapari, muitos artesãos e profissionais envolvidos nas atividades procuraram a redação do Portal 27 para explicar o ocorrido e expressar revolta com o ocorrido. A Secretaria de Postura e Trânsito esclareceu no dia dos fatos que a ação ocorreu em cumprimento aos decretos estadual e municipal, que impedem a realização de feiras enquanto a classificação estiver em alto risco.

Nos últimos dias, entretanto, foi determinado que Guarapari não se encontra mais no risco alto de contaminação de Covid-19, e que retornou ao estado de risco moderado. Com isso, o Portal 27 questionou à Prefeitura se haverá alguma alteração que retome as atividades da FEINARTG. Em resposta, a Prefeitura Municipal de Guarapari afirmou que:

A Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec) informa que hoje (11) será emitida uma nova licença de funcionamento.