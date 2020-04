Na tarde do último sábado (25) a Prefeitura de Guarapari, representada pela Secretaria Municipal de Saúde, participou de uma videoconferência da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), para definição do estudo, que irá identificar o percentual da população capixaba, que já teve contato com o novo coronavírus COVID-19).

Inquérito Sorológico. Durante a videoconferência, o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, apresentou os detalhes do Inquérito Sorológico, que reunirá 27 municípios capixabas.

A partir desta semana, as equipes de Guarapari iniciarão o treinamento para realização dos testes. No município, aproximadamente 200 pessoas serão testadas para identificar se tiveram contato com o vírus, auxiliando na identificação do impacto da doença e de seu comportamento, subsidiando as decisões de combate no estado.

Maio. Segundo a Sesa, o início dos testes está previsto para o próximo mês e será realizado em quatro etapas, com intervalo de 15 dias entre cada uma, num total de aproximadamente 32 mil testes nos municípios selecionados.

“O município foi selecionado a participar deste estudo, que tem como objetivo avaliar a proporção de indivíduos já infectados, analisar a velocidade e expansão da infecção e estimar o percentual de infectados com ou sem sintomas. Estes resultados irão servir para fornecer dados mais preciso sobre o COVID-19, possibilitando o município a traçar estratégias para o combate da pandemia e, assim, fortalecer as nossas ações e programas de prevenção”, explicou Alessandra Albani, Secretária Municipal de Saúde.

Sorteios. Serão realizados sorteios para escolha de regiões dentro de cada município, assim como para a escolha do domicílio e do cidadão que participará do questionário a ser aplicado por técnicos da saúde.

Se o paciente sorteado for positivo ao vírus, os demais moradores da residência serão testados. Também será verificada a existência de outros residentes com sintomas respiratórios, para orientação de atendimento.