No último fim de semana, as equipes de Salvamento Marítimo de Guarapari realizaram operações de abordagem preventiva nas praias do município a fim de evitar a aglomeração de pessoas e atividades coletivas.

Banhistas e grupos de pratica esportiva conjunta foram informados sobre os riscos de aglomeração devido ao coronavírus (COVID-19), bem como sobre as determinações do novo decreto municipal para o controle e combate à pandemia.

Vale lembrar que, conforme Decreto Municipal Nº 253/2020, não é permitida a prática de atividades coletivas nem a permanência na praia para atividades de lazer. Apenas a prática de caminhada ou corrida na orla das praias está permitida, desde que realizada de maneira individualizada e com máscara de proteção, no horário compreendido entre 5h e 11h.

Proteja você e seus entes queridos. Se puder, fique em casa. Ajude a combater a pandemia do coronavírus.