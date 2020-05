No boletim emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, Guarapari possui 119 casos confirmados do novo coronavírus. Destes, 75 já são considerados curados. Permanecem 05 óbitos pela doença, o que traz uma taxa de 4,20% de letalidade por Covid-19 em Guarapari.

Praia do Morro. Dentre os bairros de Guarapari, o que mais possui casos confirmados é Praia do Morro, com 23 moradores contaminados pelo coronavírus. Em seguida vem Itapebuçu, com 12 casos confirmados, e Muquiçaba, 9.

Em Meaípe e no Centro, foram confirmados 6 casos de Covid-19 em cada bairro. Houve 5 moradores infectados pelo coronavírus em cada um dos seguintes bairros: Perocão e Recanto da Sereia e Santa Mônica

Estado. Em todo o território capixaba, foram confirmadas 7.696 ocorrências da doença, com 3.209 curados e 325 mortos pela Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram feitos mais de 29,8 mil testes da enfermidade em todo o Espírito Santo.