Uma boa notícia àqueles que estão necessitando de ajuda: as cestas básicas arrecadadas pelo Sindicig já estão disponíveis em Guarapari para quem precisar. Mais de 1.800 cestas, que foram adquiridas com a campanha “Todos pela Solidariedade”, estão à disposição em localidades específicas de diversos bairros de Guarapari. São mais de 54 toneladas de alimentos distribuídas em cestas.

Para quem tem interesse em adquirir a cesta básica, o Presidente do Sindicig, Rodolfo Mai, informa como proceder: “Para retirar as cestas, basta só entrar em contato com as entidades pelo telefone ou pessoalmente. Cada entidade fará a distribuição e o direcionamento das cestas.” Para Rodolfo, é gratificante poder colaborar em período de pandemia: “Ficamos muito felizes em ajudar e contribuir neste momento difícil”, conta.

A campanha do Sindicig, que começou no dia 05 de maio, obteve uma arrecadação de R$110.000,00 em cestas básicas. De acordo com o sindicato, todas as cestas foram compradas na cidade de Guarapari, fomentando o comércio local.

Confira os pontos de distribuição das cestas básicas em cada bairro: