Conforme informações do Governo do Estado, a cidade de Guarapari chegou aos 7.908 infectados por coronavírus. Destes, 6.212 são considerados curados e 189 morreram por complicações da enfermidade.

Nas últimas 72h, 148 novas pessoas atestaram positivo para o novo coronavírus em Guarapari. Neste mesmo período, morreram mais duas pessoas em decorrência da doença e 195 pessoas se recuperaram da Covid-19.

Os bairros mais afetados são: Praia do Morro, com 1.133 casos, Muquiçaba com 616, Itapebussu com 486, Santa Monica com 446, Ipiranga com 434, Centro com 372 e Kubistchek com 294.

Estado. O Espírito Santo chegou nesta sexta-feira aos 283.996 contaminados pela Covid-19 desde o início da pandemia. Destes, 265.274 são considerados recuperados da doença e 5.634 morreram em decorrência do novo coronavírus.