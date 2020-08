O município de Guarapari registrou mais 1 óbito por coronavírus, chegando em um total de 82, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo nesta quarta-feira (05).

Além disso Guarapari registrou também 2.084 casos confirmados de Covid-19, 1.698 curados, apenas 2 em 24 horas, 3.979 suspeitos e 7.351 notificados. A cidade permanece como a 9ª no ranking de mais casos de acordo com a Sesa.

Bairros. Praia do Morro ultrapassou os 280 casos, o bairro agora conta com 281 infectados, seguido do bairro Muquiçaba com 151, Santa Mônica com 126, Itapebussu com 118, Ipiranga com 99, Centro com 96, Kubitschek com 84, São Gabriel com 82 e Adalberto Simão Nader com 75.

Capixabas. O Espírito Santo atingiu a marca de 87.243 casos confirmados, e 2.646 mortes em todo o território capixaba. O número de pessoas consideradas curadas da doença aumentou para 73.083.

por João Pedro Barbosa, estagiário.