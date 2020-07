O município de Guarapari registrou mais 2 óbitos por coronavírus, de 77 para 79, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo nesta terça-feira (28).

Além disso Guarapari registrou também 1.844 casos confirmados de Covid-19, 1.464 curados, apenas 5 em 24 horas, 3.623 suspeitos e 6.621 notificados. A cidade permanece como a 9ª no ranking de mais casos de acordo com a Sesa.

Bairros. Praia do Morro ultrapassou os 250 casos, o bairro agora conta com 257 infectados, seguido do bairro Muquiçaba com 134, Santa Mônica com 106, Itapebussu com 102, Centro com 89, Ipiranga com 83, Kubitschek com 78 e Adalberto Simão Nader com 69.

Capixabas. O Espírito Santo atingiu a marca de 79.468 casos confirmados, e 2.462 mortes em todo o território capixaba. O número de pessoas consideradas curadas da doença aumentou para 62.870.

por João Pedro Barbosa, estagiário.