Conforme informações da Secretaria de Estado da Saúde, o bairro Praia do Morro, em Guarapari, chegou aos 996 infectados por coronavírus. Tal número classifica a Praia do Morro como o 16° bairro capixaba com mais casos confirmados de Covid-19.

Guarapari. Os bairros onde há mais incidências do vírus em Guarapari são Praia do Morro, com 996 infectados, Muquiçaba, com 525, Itapebussu, com 432, e Santa Mônica, com 388.

A Cidade-Saúde, até o momento, teve 6.894 casos confirmados da doença desde o princípio da pandemia. Destes, 5.249 são considerados recuperados e 180 faleceram em decorrência da enfermidade.

Espírito Santo. Desde o início da pandemia do Coronavírus até o atual momento, 255.611 casos foram confirmados. Destes, 233.521 são considerados curados, e 5.202 pessoas morreram no Estado em decorrência da doença.

Em apenas 24h, 2.496 novas pessoas foram contaminadas com o novo coronavírus, 1.864 se recuperaram da Covid-19 e 26 novos óbitos foram registrados por complicações desta enfermidade.