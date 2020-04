O Portal 27 foi procurado ontem (28) por um grupo de diretores escolares do município de Guarapari, que estavam muito preocupados com uma reunião que foi convocada para acontecer na tarde de hoje (29), no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Coronavírus. A preocupação deles é com relação ao Coronavírus. “Já é terceira vez que isso acontece. Fazem reunião com os diretores em auditório fechado. Nos colocando em risco, uma vez que os casos só aumentam em Guarapari”, disse uma diretora ouvida por nossa equipe.

Terceira. Os diretores afirmam que essa já é a terceira convocação para reuniões neste auditório fechado, e sem a ventilação necessária da SEMED, que a prefeitura convoca. A prefeitura dividiu os diretores em dois grupos. Uns chegam as 16 e outros as 17.

“No mês passado foi 1 e com essa agora serão 2 em abril. Foi para discutir o Kit Merenda. E sempre no auditório da SEMED, mesmo eles dividindo o ambiente é pequeno e nada ventilado”, desabafou outra diretora.

Cancelado. Diante da preocupação com os profissionais da educação o Portal 27 procurou ontem a prefeitura, questionando essa reunião em local fechado e ficaram de nos mandar a resposta hoje. Através da assessoria, a prefeitura explicou na manhã de hoje (29), que a reunião estava marcada há muito tempo, mas que não ia mais acontecer, estando oficialmente cancelada.

Procuramos os diretores que nos confirmaram que a reunião que começaria a partir das 16h, foi cancelada.