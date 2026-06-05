Tragédia na BR-101: Motorista bêbado causa acidente fatal, abandona veículo e é preso

Um motorista de 37 anos foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após causar um grave acidente que resultou na morte de duas pessoas, na noite desta quinta-feira (4), na BR-101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O condutor dirigia sob o efeito de álcool e fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

O acidente. A colisão fatal ocorreu por volta das 18h20, no quilômetro 164 da rodovia, na altura do bairro Rio Quartel. De acordo com informações preliminares divulgadas pela PRF, o suspeito dirigia um carro de passeio e colidiu na traseira de uma caminhonete. Com o impacto da batida, o motorista da caminhonete perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma carreta que vinha no sentido oposto.

Os dois ocupantes da caminhonete não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. Logo após a batida, o condutor do carro de passeio abandonou o próprio veículo na rodovia e fugiu a pé.

Prisão. Após ser localizado e detido pelas equipes policiais, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares. Ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, condução de veículo sob a influência de álcool (ou substância psicoativa), omissão de socorro e fuga do local do acidente.