No mercado de Guarapari há pouco mais de um ano, tendo o início de suas vendas sendo feitas de forma online, AZ Moda Fitness inaugurou no dia (23), sua loja física. Com uma estrutura diferenciada, a marca oferece para suas clientes produtos fitness, moda praia e agrega com roupas femininas de fabricação própria.

Comandada pela empresária Andressa Zanoteli que, durante o ano de 2020, em plena pandemia, deixou-se despertar para o antigo sonho de produzir moda fitness. “Durante o isolamento social, com a diminuição do ritmo pesado de trabalho, essa ideia aflorou de forma muito forte e decidi colocar em prática. Então, fiz MBA voltado para confecção e em 2022 farei um curso na Europa ”, comentou a empresária.

De personalidade detalhista e extremamente criteriosa, Andressa foi buscar o que há de melhor no mercado para produzir roupas que, além de confortáveis e estilosas, sejam também elegantes e permitam a versatilidade de ir da academia aos compromissos casuais do dia a dia.

“Buscamos os melhores fornecedores, os materiais de qualidade e maquinários exclusivos. Desde linhas, aviamentos, tecidos, equipamentos e tudo o que é necessário para a produção. Além disso, contamos com profissionais qualificados para fabricar peças que agreguem conforto, corte e modelagens perfeitos, e mais sofisticação aos looks. Nossa proposta é contemporânea e cheia de informação de moda”, complementou a empresária.

Serviços:

Avenida Munir Abud, 118 – Praia do Morro

Instagram: az_modafitnnes

Contato: 27 99624-4708

Horário de funcionamento: de segunda a sábado das 9 h às 19 h