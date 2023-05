O deputado Alcântaro Filho (Republicanos) defendeu a presença de seguranças armados no interior das escolas, assim como acontece em órgãos públicos, como Fóruns, e em bancos. A violência nas escolas foi tema do discurso do deputado na sessão ordinária da Assembleia Legislativa (Ales) nesta terça-feira (2), no Plenário Dirceu Cardoso.

Ele afirmou que, apesar de apresentar boas medidas, o Plano Estadual de Segurança Escolar, lançado pelo governo do Estado, vai gerar efeito apenas a médio e longo prazo. Enquanto isso, propôs a presença de vigilância armada nas escolas. O deputado ainda avalia que se as escolas não têm segurança armada, nenhum outro órgão deveria ter, nem mesmo o governador.

“Nós precisamos aplacar a sensação de insegurança e só tem uma medida concreta e urgente que nós devemos cobrar do governo do Estado e cobrar das prefeituras: que nós tenhamos de fato vigilantes armados nas escolas, pelo menos de forma transitória, até que o governo consiga efetivar o seu planejamento”, sugeriu Alcântaro.

Alcântaro também lembrou do Maio Laranja, campanha de conscientização sobre o combate à violência e ao abuso infantil. Ele lembrou que em 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Citou dados sobre o assunto e lamentou que as estatísticas ainda não retratem a realidade, uma vez que muitos casos sequer são denunciados às autoridades.