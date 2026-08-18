Exposição de Picasso em Vitória terá obras inéditas no Brasil e entrada gratuita

O Espaço Cultural do Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, recebe a partir do dia 26 de agosto a exposição “Picasso, a construção de um gênio — A arte de nunca ser o mesmo”. A mostra reúne 120 trabalhos, dos quais 80 são criações de Pablo Picasso e parte do acervo chega ao Brasil pela primeira vez. A visitação é gratuita e permanecerá aberta ao público até o dia 16 de outubro.

Promovido pelo Sesc Espírito Santo em celebração aos seus 80 anos, o evento marca o início do circuito nacional da exposição. A seleção reúne obras de duas coleções particulares italianas geridas pela The Art Company, com peças depositadas no MARV – Museo d’Arte Rubini Vesin, em Gradara, na Itália.

Destaques do acervo de Picasso

A mostra traça um panorama de diferentes fases e suportes utilizados pelo artista ao longo de sua carreira:

Gravuras Históricas: Inclui a célebre “Le Repas Frugal” (1904), produzida aos 22 anos durante período de crise financeira em Paris; a série “Suite des Saltimbanques” , inspirada no universo circense; a coleção “Tauromaquia” (1957-1959); e gravuras inspiradas no conto “A Obra-Prima Ignorada” , de Honoré de Balzac.

Cerâmicas: Exposição de 12 peças (pratos, vasos e travessas) produzidas entre 1948 e 1959 no ateliê Madoura, em Vallauris, na França.

Obras de Dora Maar, Françoise Gilot e Robert Capa

O percurso expõe também 31 obras de artistas e personalidades ligadas à vida e à produção de Picasso:

Dora Maar: 15 trabalhos entre pinturas, desenhos, aquarelas e fotografias. Entre os registros estão imagens da série “Le Temps Déborde” e fotografias do processo de criação da tela Guernica .

Françoise Gilot: 16 litografias integrantes da série “Pages d’Amour” (1951).

Robert Capa: Fotogramas que registram momentos descontraídos do pintor na França.

Acessibilidade e mediação pedagógica

O espaço foi projetado com recursos digitais, textos explicativos adaptados e ferramentas de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Escolas públicas e privadas podem realizar o agendamento prévio para visitas mediadas por educadores.

Serviço