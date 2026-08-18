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Exposição de Picasso em Vitória terá obras inéditas no Brasil e entrada gratuita

O Espaço Cultural do Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, recebe a partir do dia 26 de agosto a exposição “Picasso, a construção de um gênio — A arte de nunca ser o mesmo”. A mostra reúne 120 trabalhos, dos quais 80 são criações de Pablo Picasso e parte do acervo chega ao Brasil pela primeira vez. A visitação é gratuita e permanecerá aberta ao público até o dia 16 de outubro.

Promovido pelo Sesc Espírito Santo em celebração aos seus 80 anos, o evento marca o início do circuito nacional da exposição. A seleção reúne obras de duas coleções particulares italianas geridas pela The Art Company, com peças depositadas no MARV – Museo d’Arte Rubini Vesin, em Gradara, na Itália.

Destaques do acervo de Picasso

A mostra traça um panorama de diferentes fases e suportes utilizados pelo artista ao longo de sua carreira:

  • Gravuras Históricas: Inclui a célebre “Le Repas Frugal” (1904), produzida aos 22 anos durante período de crise financeira em Paris; a série “Suite des Saltimbanques”, inspirada no universo circense; a coleção “Tauromaquia” (1957-1959); e gravuras inspiradas no conto “A Obra-Prima Ignorada”, de Honoré de Balzac.

  • Cerâmicas: Exposição de 12 peças (pratos, vasos e travessas) produzidas entre 1948 e 1959 no ateliê Madoura, em Vallauris, na França.

Obras de Dora Maar, Françoise Gilot e Robert Capa

O percurso expõe também 31 obras de artistas e personalidades ligadas à vida e à produção de Picasso:

  • Dora Maar: 15 trabalhos entre pinturas, desenhos, aquarelas e fotografias. Entre os registros estão imagens da série “Le Temps Déborde” e fotografias do processo de criação da tela Guernica.

  • Françoise Gilot: 16 litografias integrantes da série “Pages d’Amour” (1951).

  • Robert Capa: Fotogramas que registram momentos descontraídos do pintor na França.

Acessibilidade e mediação pedagógica

O espaço foi projetado com recursos digitais, textos explicativos adaptados e ferramentas de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Escolas públicas e privadas podem realizar o agendamento prévio para visitas mediadas por educadores.

Serviço

  • Exposição: Picasso, a construção de um gênio — A arte de nunca ser o mesmo

  • Período: 26 de agosto a 16 de outubro de 2026

  • Horários de Visitação: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h

  • Local: Espaço Cultural do Palácio Anchieta (Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória/ES)

  • Entrada: Gratuita

  • Agendamento de Grupos: Pelos telefones (27) 3636-1031 / (27) 3636-1032 ou pelo e-mail agendamento.palacio@gmail.com

  • Informações: Perfil oficial no Instagram @picassonobrasil

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Grande Vitória

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