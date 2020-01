A assessoria de comunicação informa que, devido às condições climáticas adversas, a sessão do 26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante – Piúma, que aconteceria na Praça Dona Carmem, mudou de local.

A sala de projeção itinerante na cidade será remontada na Quadra Coberta em frente à Escola Paulo Freire, na altura do Quiosque Chá de Picão (Escritório do Instituto Nova Aliança), localizada na Av. Felício Lopes, 23 – Acaiaca. O evento permanece com a mesma programação, aberto ao público e com entrada gratuita.

A plateia vai poder conferir a comédia “Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral”, de Halder Gomes. O filme é a continuação do grande sucesso de público e crítica e apresenta, com muito humor, a difícil missão que o protagonista Francisgleydisson enfrenta ao ter que se reinventar, depois que seu Cine Holliúdy fecha as portas definitivamente em Pacatuba, no interior do Ceará. Samantha Brasil, antropóloga, curadora e crítica de cinema, é a consultora na escolha desta programação. A classificação indicativa é 12 anos.

Logo após a exibição, acontece o sorteio de uma bicicleta, além de brindes do festival.

Serviço

26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante

25 de janeiro – Piúma – 19h30

– Exibição do filme “Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral”, de Halder Gomes

Classificação indicativa: 12 anos

Próximos destinos:

31 de janeiro – Manguinhos (Serra) – 19h

– Exibição do filme “Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral”, de Halder Gomes

Classificação indicativa: 12 anos

– Show do grupo Samba pras Moças

Entrada gratuita