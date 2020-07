Item capaz de transformar qualquer ambiente, a cortina possui função múltipla, já que além de complementar a decoração e garantir privacidade aos moradores, ainda ajuda a barrar a entrada de luz em excesso e até a auxiliar na regulagem térmica do local.

Referência. Quando o assunto é praticidade, a cortina persiana se destaca na hora da escolha, e em Guarapari a J.C.M Persianas virou referência no assunto. Desde 2012 no mercado e equipe qualificada, a J.C.M vai te auxiliar na escolha de sua persiana, indicando o tipo ideal para cada ambiente, o material adequado e os diversos modelos disponíveis no mercado, além de outras opções de instalação para sua casa.

Persiana Painel: utilizada principalmente em portas de varanda e janelas, a Persiana de Painel segue o formato de deslocamento lateral e suas lâminas são sobrepostas. Independentemente da largura, ela não deixa frestas.

Persiana Rolô: campeã de vendas por sua versatilidade, a Persiana Rolô é fabricada sob medida e seu sistema de manuseio é prático. Pode ser usada em ambientes pequenos e em áreas de grandes dimensões como quarto, sala, cozinha ou escritório. Não é necessário manutenção.

Persiana Romana: é um modelo indicado para janelas de escritório, sala ou quarto. Possui tecido mais encorpado com uma leve maciez do algodão e sua estrutura de vareta recolhe-se em gomos.

Varal Individual

Além das cortinas persianas, a J.C.M produz e instala varal individual em ambientes. O produto é ideal para ambientes pequenos, onde a dona de casa precisa aproveitar o espaço ao máximo e dar conta de estender todas as roupas.

O varal individual de teto é prático pois não é necessário que se desça toda a estrutura montada, pois cada vareta pode ser descida individualmente, fornecendo praticidade e agilidade no manuseio do varal.

Forro de PVC

Mais procurado para aplicação no teto, o forro de PVC pode ser utilizado em áreas comerciais ou residenciais. Com o custo benefício atrativo, o forro é reciclável, não propaga fogo, descarta pintura, é resistente à água e é claro, além de ter uma instalação super prática.

Divisória Drywall

Outro serviço que a J.C.M Persianas tem disponível, é a instalação de uma parede de gesso acartonado ideal para ambientes pequenos e possui custo benefício acessível para instalação, facilita o isolamento acústico, aceita vários tipos de acabamento, pode ser resistente ao fogo, além de apresentar várias outras funcionalidades.

A J.C.M. Persianas é especializada em montagem, lavagem e manutenção de persianas e tem condições especais para pagamentos, cobrindo qualquer orçamento. Além de Guarapari e região, atendem em outros estados e municípios.

Serviço

Rua: Alcides Rangel, 136 – bairro Aeroporto, Guarapari

(27) 3361-2522 e (27) 99848-6987