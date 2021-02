A Rede de Ensino Doctum lançou um Programa inédito que visa beneficiar 350 estudantes com bolsas integrais em qualquer curso de graduação, seja na modalidade presencial ou EaD. O Acesso Superior é voltado para candidatos ingressantes, que vão cursar o 1º período letivo em 2021, que estejam devidamente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CADÚnico) do Governo Federal e preencham todos os requisitos estabelecidos no regulamento completo.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 27/02 e o processo seletivo acontece no dia 28/02, domingo, de 14h às 17h00m através da plataforma de vestibular online. O processo seletivo consiste em uma prova com 50 questões objetivas, sendo cobrado Português, Matemática, História, Geografia, Biologia, Física e Química.O resultado final dos contemplados e deferimento da matrícula será publicado no dia 06/03.

De acordo com o Presidente Executivo da Rede Doctum, Pedro Leitão, o Programa tem como foco estudantes de baixa renda e busca amenizar os desafios de acesso ao ensino superior, especialmente no contexto atual. “Nesse momento de pandemia, em que tantas famílias foram atingidas, a Doctum lança um projeto inédito: um vestibular único para bolsas integrais destinadas à quem tem necessidade neste momento. Não estamos falando sobre uma ação comercial, estamos falando sobre uma ação comunitária de uma instituição que tem compromisso com a sua comunidade, é fiel aos seus valores e se coloca à disposição para transformar a vida de mais de 350 pessoas”.

A iniciativa preza pelo Compromisso Social, valor que norteia a política e os processos de ensino e aprendizagem da instituição, e visa democratizar o acesso ao ensino superior em todas as regiões em que possui unidades próprias presenciais e EaD, como explica Leitão. “A Doctum é um projeto educacional fundado pelo Reverendo Uriel de Almeida Leitão, meu avô. Filho de pais analfabetos, ele tinha o sonho de estudar e, posteriormente, fundar uma instituição de ensino na qual pudesse dar oportunidade às pessoas que não tinham acesso à Educação. Foi assim que nasceu o Colégio Caratinga, precursor da Doctum, e é com esse objetivo que continuamos a lutar pela inclusão de pessoas que não têm condições de pagar por seus estudos”.

As bolsas são pessoais e intransferíveis e terão validade para todo o curso, incluindo matrículas e rematrículas. As vagas são reservadas a candidatos inscritos no CadÚnico, um instrumento de coleta de dados e informações do Governo Federal que identifica as famílias de baixa renda do país. Segundo a assistente social e coordenadora do curso de Serviço Social da Doctum, Livia Fernandes, a importância de utilizar o CadÚnico como pré-requisito “é garantir que o processo seletivo atenda ao perfil socioeconômico das famílias que estão em situação de vulnerabilidade social no país, visto que o Cadastro Único é uma forma de ampliação do acesso para as pessoas que mais precisam”.

Inscrições online

Todo o processo será realizado remotamente, respeitando as medidas de distanciamento e prevenção da Covid-19. O candidato pode acessar o regulamento completo e se inscrever gratuitamente através do endereço eletrônico: doctum.edu.br/acessosuperior.

Após a realização da prova online, os candidatos serão submetidos à etapa de pré-matrícula, quando deverão ser entregues os documentos normalmente exigidos no ingresso à faculdade, como a declaração de conclusão do Ensino Médio, documento de identidade e comprovante de residências, além da comprovação de inscrição no Cadastro Único, através do Número de Identificação Social (NIS) ativo e atualizado.

Como se cadastrar no CadÚnico?

Para se cadastrar no CadÚnico, o responsável pela família precisa comparecer a um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da cidade onde mora, com seu CPF ou título de eleitor em mãos. Além disso, deve apresentar pelo menos um documento com foto de todas as pessoas da família, além de comprovante de residência. Para verificar se você já está cadastrado e com os dados atualizados no CadÚnico, acesse o aplicativo Meu CadÚnico – Consulta Cidadão.

Acesse também https://www.facebook.com/DoctumGuarapari