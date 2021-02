O vereador Marcial de Souza Almeida, mais conhecido como “Dito Xaréu” (PSDB), tomou posse na manhã de hoje (22), em sessão realizada na Câmara Municipal de Guarapari. Ele assume o cargo seguindo o que determina a Justiça Eleitoral para a vaga do PSDB no Legislativo, deixada por Francisco de Assis Pereira Duarte (Chico Móveis), parlamentar falecido no último dia 14 de fevereiro.

Orações. Emocionado o vereador começou o discurso com a oração de São Bento e pediu orações e também um minuto de silêncio para Chico Móveis. “Não será fácil substituir o vereador que se foi, mas me empenharei para que sua representatividade popular seja mantida na minha pessoa. Assim prometo trabalhar por dois vereadores. Quero que todos aqueles que depositaram sua confiança no saudoso e querido Chico, tenham em mim essa porta aberta neste parlamento, para continuar te representando”, disse.

O vereador ainda agradeceu a todos os presentes e aos que o apoiaram seu mandato. Na parte final afirmou que “Fazer o bem será a grande marca deste meu novo mandato”.