Unidas pelo bem, as amigas e idealizadoras do Chá Beneficente Pessoas de Valor, Dora Nossa e Beth Pádua, realizam neste domingo (05), a 11ª Edição, que acontece neste ano no Terraço Eventos em Guarapari. Com um público estimado de 160 pessoas, o evento será exibido pela TV Guarapari das 17h às 19h. O evento acontece de 16h às 20h e os ingressos já estão esgotados.

“Ainda passamos por um momento muito delicado devido a pandemia do coronavírus e por esse motivo os ingressos precisaram ser limitados. Mas quem não puder estar presente, pode contribuir com as instituições através de doações de cestas básicas e a participação de lances das peças dos leilões que estão disponíveis nas redes sociais ”, comenta Dora Nossa, empresária.

Como muitos já sabem, as entidades a serem agraciadas pelo Chá Beneficente são: a Associação Crescer Com Viver, Salvamar, Portal da Luz e Mão Amiga. E neste ano, além do valor cobrado pelos ingressos, as organizadoras pedem a contribuição de um brinquedo ou cesta básica.

Com atrações como desfile de acessórios e peças de lingerie, o evento deste ano conta com a participação do cantor Inarley Carletti. Todas as peças e produtos disponíveis para leilões estão disponíveis no Instagram: @chapessoasdevalor

“Estamos felizes com a reciprocidade de todos os parceiros envolvidos. Neste ano tivemos um número maior de patrocinadores e temos certeza de que já é sucesso. Todos unidos pelo bem. Faça parte desta corrente e ajude você também”. Finalizou a oftalmologista Beth Pádua.