A Câmara Municipal de Guarapari deve ter dois nomes fortes na disputa para deputado estadual. Um dos nomes é do presidente da Câmara, Wendel Lima (PTB), uma da novas lideranças da cidade. O outro nome é de uma mulher. A vereadora Rosana Pinheiro (Cidadania), que está sendo sondada para entrar na disputa. Os dois nomes se fortaleceram com a saída do empresário Rodolfo Mai.

No meio político Rodolfo era um dos nomes mais fortes e temidos na disputa. Ele contava inclusive com o apoio do prefeito Edson Magalhães. Com isso, Wendel estava buscando se viabilizar de outras formas. Agora o caminho está livre para o presidente da Câmara buscar seu espaço, o apoio do prefeito, de outras lideranças e dos colegas vereadores.

Por outro lado, Rosana que estava apoiando Rodolfo, já está com sondagens de pelo menos dois partidos que querem ela disputando a vaga de deputada estadual. Ela se torna um nome novo na disputa, pois é uma liderança religiosa importante, mesmo tendo problemas com alguns vereadores, que vivem em rota de colisão com a líder do prefeito na Câmara. Aliás, quem será que o prefeito vai apoiar? Wendel ou Rosana?

Os dois sempre foram fiéis aliados do prefeito e estiveram com ele tanto na prefeitura quanto na Assembleia. Ou será que o prefeito apoia os dois e ainda o deputado Theodorico Ferraço (DEM), que é seu líder político e um dos únicos políticos do Estado que o prefeito respeita.

Com três bons nomes e uma boa quantidade de votos em disputa, o prefeito pode ajudar a derrotar o seu principal adversário político que é o deputado Carlos Von (Avante). A briga é boa. Que comecem os jogos, pois a disputa promete.