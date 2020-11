A Secretaria de Segurança Pública divulgou hoje o Plano Estadual de Segurança para as Eleições 2020, que ocorrerão em todos os 78 munícipios do Espírito Santo no próximo dia 15.

Neste documento estão separadas várias orientações, tanto de segurança quanto de saúde, além de mostrar como será organizada a operação policial para garantir o acontecimento das votações.

As eleições irão ocorrer a partir das 7 horas e indo até às 17 horas, sendo as três primeiras horas reservadas para as pessoas acima de 60 anos, pois fazem parte do grupo de risco da Covid-19.

Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, ou seja, credenciados para que ocorra um segundo turno, ele irá ser feito no dia 29 de novembro e contará com a mesma estrutura de segurança do dia 15.

Nessa operação, estarão presentes as polícias civil, militar, rodoviária federal e federal, contando também com o apoio do corpo de bombeiros. Ao todo serão utilizados 5.909 agentes e 1.255 viaturas.

Para os que presenciem crimes eleitorais, a justiça orienta que seja feita a denúncia por meio do Aplicativo Pardal, que necessita de identificação, ou através do 181 ou 190, onde é disponível o anonimato.

Caso queiram, os eleitores também poderão apresentar o aplicativo E-Título, que permite um acesso rápido e fácil às informações cadastradas na Justiça Eleitoral, no lugar do título de eleitor em papel.