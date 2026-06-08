Escândalo: empresa da Serra (ES) usava fachada de consultoria para lavar dinheiro do PCC, diz PF

Casas de apostas regularizadas que figuram entre as maiores do País firmaram parcerias comerciais com a Blackbox, empresa sediada no Espírito Santo apontada pela Polícia Federal (PF) como peça-chave na infraestrutura financeira de um esquema de lavagem de dinheiro. A engrenagem criminosa resultou na prisão do funkeiro MC Ryan SP, suspeito de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A Blackbox, cujos sócios Thadeu José Chagas Silveira e Renan Costa da Mata também foram presos na Operação Narco Fluxo, apresenta-se como “o maior hub de bets do Brasil”. A empresa prometia indicar os maiores cashbacks aos apostadores e utilizava uma rede de influenciadores digitais para fomentar o mercado de jogos de azar. No futebol capixaba, a firma emergiu rapidamente como a principal patrocinadora de clubes tradicionais.

O Esquema: Robôs, Contratos Simulados e R$ 1,3 Milhão. Segundo as investigações da PF, a Blackbox era utilizada para captar e circular dinheiro ilícito que, posteriormente, era repassado a MC Ryan SP, apontado como o “beneficiário central” do esquema. Os recursos seriam oriundos de jogos ilegais e do tráfico internacional de drogas coordenado pelo PCC.

A PF identificou que a empresa capixaba realizou “vultosos pagamentos dissimulados” ao funkeiro que somaram R$ 1,3 milhão entre o fim de dezembro de 2024 e o início de janeiro de 2025. Embora houvesse um contrato formal de publicidade com a empresa de Ryan, os repasses foram feitos diretamente na conta pessoal do artista antes mesmo de qualquer serviço ser prestado.

“A transferência de cifras milionárias para conta pessoal de Ryan, atribuída à prestação de serviços publicitários no interregno de apenas dezessete dias, imprime contornos altamente suspeitos à operação e legitima, no mínimo, a existência de fortes indícios de simulação.” explicou Roberto Lemos dos Santos Filho, juiz federal responsável pelo caso.

Além disso, o Ministério Público Federal (MPF) apontou que a Blackbox atuava de forma disfarçada como intermediária de jogos de azar sob a “falsa fachada de consultoria e educação financeira”, inclusive criando robôs para manipulação de apostas. A PF também investiga o envio de dinheiro ao exterior por meio de criptoativos.

Impacto no futebol capixaba. A Blackbox, fundada em 2021 com sede na Serra (ES), expandiu seus tentáculos no esporte local com contratos expressivos:

Rio Branco AC: Em maio, a empresa foi anunciada como patrocinadora máster do clube, em um contrato histórico que poderia atingir R$ 4 milhões. Em nota, o Rio Branco informou que realizou análise de compliance prévia, não encontrou irregularidades na época e acompanha o caso com cautela.

Vitória FC: O clube da capital suspendeu imediatamente o contrato de patrocínio após tomar conhecimento das investigações pela imprensa.

Desportiva Ferroviária e Serra FC: Ambas as equipes informaram que mantiveram vínculos temporários com a Blackbox durante o campeonato estadual de 2025 e que as relações ocorreram estritamente dentro das práticas de mercado, sem conhecimento prévio do caso.

Reação das grandes casas de apostas. O site da Blackbox anunciava parceria com 15 grandes marcas do setor, como Betano, Estrelabet, Superbet, Zero Um e Upbet. Diante do escândalo, o cenário mudou: a Betano informou que encerrou a parceria imediatamente após a denúncia; a ZeroUm, ligada à influenciadora Deolane Bezerra, informou que descontinuou a parceria por falta de resultados e que acionou seu compliance para auditar os contratos; já a Superbet não quis se manifestar, e os representantes da Upbet não foram localizados.

A defesa dos controladores da Blackbox, representada pelo advogado Márcio Azevedo Schneider, sustenta que todos os contratos com as bets são lícitos e registrados. A defesa alegou ainda que o contrato de R$ 1,3 milhão com MC Ryan era puramente publicitário e que o valor é “muito baixo” se comparado ao desvio bilionário de R$ 1,6 bilhão estimado pela PF na Operação Narco Fluxo. Os investigados foram soltos cerca de um mês após as prisões de abril, mas o processo e as quebras de sigilo continuam em andamento.