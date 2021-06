A região central de Cachoeiro acaba de ganhar um novo mural artístico. Foi concluída, na terça-feira (15), na Praça Jerônimo Monteiro, a pintura em homenagem aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente de combate à pandemia, salvando vidas.

Iniciativa da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat), o desenho preenche todo o muro próximo à Câmara Municipal. Com cores vivas, a arte, criada pelo servidor e artista Lucas Menon, ilustra uma enfermeira e um médico, representando todos os profissionais que cuidam dos pacientes com Covid-19.

Na composição, está escrito “obrigado”, um agradecimento pela dedicação desses trabalhadores. A homenagem também conta com a frase “Juntos somos mais fortes”, com intuito de reforçar a importância de manter as medidas preventivas contra o coronavírus, como a utilização de máscara, distanciamento social e higienização das mãos, para colaborar com o trabalho dos profissionais.

Ainda faz parte da ilustração uma frase que destaca que “cuidar da saúde é uma arte. A arte de salvar vidas”.

“O trabalho foi feito com muito carinho, para expressar a gratidão e orgulho que sentimos dos nossos profissionais da saúde. É importante que a população também faça o seu papel, seguindo as medidas de prevenção. Juntos, venceremos a Covid-19”, frisa o secretário municipal de Manutenção e Serviços, Vander Maciel.