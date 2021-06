Após vários meses com aumentos expressivos no número de mortos pela covid-19 em Guarapari e uma posterior redução iniciada em maio, o mês de junho trouxe uma boa notícia: do dia 11 ao dia 18, a cidade registrou apenas 5 óbitos, mostrando uma clara redução se comparado ao mesmo período nos meses anteriores.

Agora, Guarapari tem uma média de 0,71 pessoas mortas por dia, uma redução de 23% em comparação com os últimos 14 dias, quando a média era de 0,93. A taxa de letalidade da doença está em 2,5%.

Até o momento foram 15.355 casos confirmados, 14.501 curados, 9.327 suspeitos, 47.424 notificados, 22.742 descartados e 43.787 testes realizados. Os dados foram coletados do Painel Covid, atualizado pela Sesa e do Boletim Covid, atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Os dez bairros com mais casos confirmados são: Praia do Morro com 2.139, Muquiçaba com 1.147, Itapebussu com 976, Santa Mônica com 848, Ipiranga com 792, Centro com 737, Kubistchek com 531, São Gabriel com 472, Jardim Santa Rosa com 415 e Bela Vista com 401.

Espírito Santo

Já o estado do Espírito Santo registrou, até a tarde de hoje, 505.764 casos confirmados de contaminados pela covid-19, destes, 479.443 foram curados e 11.264 faleceram pela doença ou por complicações que ela causou.

Até agora o estado recebeu 2.251.110 doses das vacinas disponíveis, distribuiu 2.228.815 para os municípios, que aplicaram 1.331.263 para a 1ª dose e 467.628 para a 2ª dose.