A Azul Linhas Aéreas encerrou, no último domingo (31), as operações no Aeródromo Municipal de Guarapari, que ficou 18 anos sem receber voos comerciais. Além disso, sem citar nomes, o gerente de malha da empresa, Vitor Silva, também criticou ao jornal A Gazeta, a infraestrutura de alguns aeroportos, sendo o maior fator que impede viagens regulares.

“Os números mostram que o nosso projeto deu muito certo e estimulou uma demanda até então inexistente. O ‘Verão Azul Conecta’ nos deixou muito animados, mas mostrou que a deficiência na infraestrutura de alguns aeroportos ainda é uma barreira a ser vencida para garantirmos a regularidade de nossas operações”, disse Vitor Silva ao jornal A Gazeta.

O encerramento das operações já era esperado, visto que os voos de Belo Horizonte para Guarapari fizeram parte do projeto “Verão Azul Conecta”, que tinha como plano ligar cidades com pequenos aviões regionais. A operação também foi encerrada no Rio Grande do Sul e no Ceará, porém mantida no Rio de Janeiro.

Em Guarapari, as viagens iniciaram no dia 17 de dezembro e foram encerradas no dia 31 de janeiro. A linha aérea contava com vôos diários em aeronaves modelo Cessna Gran Caravan, podendo levar até 9 pessoas. Os vôos ocorreram sem grandes problemas na cidade, com exceção de um, no dia 24 de dezembro, que ficou impossibilitado de pousar devido ao mau tempo.

Na época, cinco passageiros tiveram que remarcar as viagens devido aos problemas gerados pelo mau tempo. Eles embarcariam em Guarapari e desceriam em Belo Horizonte, onde iriam ceiar com a família.