Muito divulgada neste ano, a falta de médicos era um problema recorrente em Guarapari, diante da situação a Prefeitura havia publicado um edital para contratar alguns e, agora a cidade também conta com ajuda do programa “Médicos pelo Brasil” do Governo Federal, que disponibilizou 5 vagas para o município.

Os novos profissionais já tomaram posse e estão trabalhando desde a última semana nas unidades de saúde dos bairros: Setiba, Jabaraí, Perocão, Camurugi e Itapebussu. A Prefeitura também divulgou a informação de que deve ser contratado mais um médico nessa semana, também pelo programa federal.

Médicos pelo Brasil

O programa “Médicos pelo Brasil” foi feito pelo Ministério da Saúde e pelo Governo Federal no mês de agosto de 2019 e tem como objetivo substituir o “Mais Médicos”, feito em 2013. O antigo projeto estava sofrendo com desistências dos médicos brasileiros e com o retorno dos cubanos para o país de origem, restando ao Brasil criar um novo.

Vale lembrar que o “Mais Médicos” ainda não foi completamente substituído, pois funciona em paralelo com o novo programa, seguindo a decisão do ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, em 2019 de prorrogar os contratos por mais 3 anos, até preencher completamente os quadros profissionais necessários com o “Médicos pelo Brasil”.