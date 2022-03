A erosão em toda extensão da Praia da Areia Preta que acontece a vários anos em Guarapari, ignorada por autoridades municipais e sem nenhuma iniciativa para solução, começa a levar prejuízos mais graves e riscos para a população, e moradores dos prédios do local. Durante essa semana, uma rachadura na calçada de frente para a praia aumentou e deixou moradores e frequentadores preocupados.

Ontem (18), o local sofreu uma nova interdição, pois parte da calçada começou a ceder mais, com uma grande rachadura. Um restaurante da região precisou ser interditado. A área também foi interditada pela Defesa Civil de Guarapari.

O muro que sustenta a calçada também está cedendo, com rachaduras e o avanço do mar. Parte da estrutura dos prédios que fica próximo pode ser afetada. Os postes elétricos do local tiveram a energia cortada. São muitos anos que a praia está com destruição avançada, em virtude do avanço do mar e ninguém faz nada. Era um assunto totalmente ignorado.

Vistoria do CREA. Equipes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) realizaram duas vistorias no local para avaliar os riscos da estrutura cair diante do avanço do mar e da movimentação do muro.

“A situação evoluiu e o muro já começou a se deslocar. Com isso, aumentaram os riscos para a população que circula na região e para os empreendimentos no entorno”, disse o presidente do Crea-ES, Jorge Silva em entrevista à imprensa. Ele afirmou ainda que está em contato com a Defesa Civil e com a prefeitura para buscar soluções para o problema.

Risco na sua estrutura. Giuliano Battisti, gerente de relacionamento institucional do Crea-Es, explicou em entrevista a imprensa que os técnicos estão avaliando os riscos. “Na segunda-feira, fizemos uma análise de risco, que indicava que próximo ao edifício ainda existia solo, diferente da área próximo ao mar. Contudo, o solo está sendo violentamente drenado para o mar, com risco de rompimento de tubulações de esgoto e contaminação na água. Além disso, o edifício pode ter algum risco na sua estrutura, que ainda está em avaliação”, explicou.

Prefeitura agora vai agir. A prefeitura, do qual o prefeito já tem três gestões e nunca falou sobre nenhuma obra ou projeto para o engordamento ou para mitigar os riscos na Praia da Areia Preta, agora disse que vai agir.

Segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanas (Semop) esteve no local e fez um levantamento técnico para contratação de empresa capacitada para realização do serviço emergencial. A EDP informou à prefeitura que enviará uma equipe ao local, na manhã deste sábado (19), para retirar o poste.