O Espírito Santo abre 2.500 vagas para quem deseja tirar a carteira de habilitação (CNH) de graça pelo governo do Estado. A inscrição foi liberada a partir de 12 horas, desta terça-feira (13), no site do Detran|ES, e vai até o dia 22 de julho, às 23h59.

A ação faz parte do programa CNH Social 2021. As modalidades ofertadas são para obter, de forma gratuita, a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta) ou para a adição de categoria A ou B.

Para se inscrever, o candidato precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com dados atualizados até o dia 11 de junho deste ano; ter renda familiar de até 2 salários mínimos e não estar judicialmente impedido de possuir uma CNH.

O diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, anunciou que em 2022 serão abertas mais 5 mil vagas. O programa desenvolvido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), teve sua primeira fase em abril deste ano com 3 mil pessoas selecionadas para tirar a CNH sem custos. Na ocasião, o programa atraiu 59.064 interessados.

A estimativa informada pelo governo no primeiro trimestre do ano era de abrir 8 mil vagas ao longo deste ano para o programa. Dessa forma, além da primeira fase já realizada em abril e esta, do mês de julho, está programada mais uma seleção até o final do ano, com a expectativa de abrir mais 2.500 vagas.