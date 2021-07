A Prefeitura de Guarapari informou através da Secretaria Municipal de Saúde que tem tomado providências para evitar a escolha de vacinas no município, também conhecido como “Sommelier de Vacinas”.

Declaração. Segundo a prefeitura, essa prática é irregular e atrapalha a evolução da vacinação no município. Sendo assim, a prefeitura informa que quem não aceitar tomar uma determinada vacina, precisa assinar uma declaração de negativa e fica bloqueado por 30 dias no sistema de agendamento.

Sem nomes. Ainda de acordo com a prefeitura, antes, no ato do agendamento, era informada qual vacina seria aplicada, mas justamente, devido a escolha, agora não é divulgado o nome da vacina. O município apenas coloca quais as possíveis vacinas a serem aplicadas.

“Não podemos permitir a escolha de vacinas, uma vez que todas elas são eficazes e devidamente aprovadas. Precisamos imunizar a população rapidamente, porque o vírus não espera”, disse a supervisora em saúde, Gabriela Mezadri.