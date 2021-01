Foram confirmadas 180 mortes em decorrência do novo coronavírus em Guarapari, conforme informações do Painel Covid-19 do Governo do Estado. A cidade, que já teve 6.937 mil casos confirmados, tem maior incidência no bairro Praia do Morro, com 998 casos da Covid-19.

Curados. Em Guarapari, 5.303 pessoas foram consideradas curadas do coronavírus. Com as 180 mortes diante dos 6.937 casos que já foram confirmados, o vírus possui letalidade de 2,6% na cidade.

Espírito Santo. Foram confirmados 257.295 casos de coronavírus em todo o estado, sendo que 236.126 já são consideradas curadas da enfermidade. Em todo o Espírito Santo, foram registradas 5.231 mortes, indicando que o vírus possui uma letalidade de 2% no estado.

Nas últimas 24h, 1.684 novas pessoas foram contaminadas, 2.605 foram curadas do vírus e 29 morreram em decorrência da enfermidade.