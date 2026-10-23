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Grupo Coutinho abre 101 vagas de emprego em Guarapari e Anchieta

O Grupo Coutinho, responsável pelas redes Extrabom Supermercados, Atacado Vem e Extraplus, anunciou a abertura de 101 vagas de emprego para atuação nos municípios de Guarapari e Anchieta, no Sul do Espírito Santo. A contratação faz parte do processo de expansão da empresa na região, que inclui a preparação para a inauguração de uma nova unidade do Extraplus na Praia do Morro, em Guarapari, prevista para dezembro.

As oportunidades abrangem diferentes funções operacionais e contemplam candidatos com variados níveis de experiência. Em Guarapari, as contratações estão relacionadas à expansão da rede, enquanto, em Anchieta, as vagas são destinadas ao Extrabom Supermercados.

Entre as funções disponíveis estão açougueiro, auxiliar de padeiro, atendente de padaria, balconista de frios, embalador, operador de caixa e repositor.

 

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo devem realizar o agendamento prévio da entrevista pelo telefone (27) 32982304.

As oportunidades são destinadas a candidatos das regiões de Guarapari e Anchieta. A empresa orienta que os interessados entrem em contato para obter informações sobre o agendamento e as etapas da seleção.

Segundo o vice-presidente do Grupo Coutinho, Fabrício Coutinho, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo, por meio da geração de renda e da criação de oportunidades de crescimento profissional.

Sobre o Grupo Coutinho

O Grupo Coutinho é um dos tradicionais grupos do varejo alimentar capixaba e atua por meio das marcas Extrabom Supermercados, Atacado Vem e Extraplus. A empresa investe na qualificação dos colaboradores, na inovação e na ampliação de sua presença no mercado estadual.

Arquivado em:

Anchieta, Destaque, Guarapari

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Bárbara Basílio é diretora geral do Portal 27, possui formação superior em Recursos Humanos e experiência de mais de 20 anos na área comercial e de vendas.

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