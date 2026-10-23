Grupo Coutinho abre 101 vagas de emprego em Guarapari e Anchieta

O Grupo Coutinho, responsável pelas redes Extrabom Supermercados, Atacado Vem e Extraplus, anunciou a abertura de 101 vagas de emprego para atuação nos municípios de Guarapari e Anchieta, no Sul do Espírito Santo. A contratação faz parte do processo de expansão da empresa na região, que inclui a preparação para a inauguração de uma nova unidade do Extraplus na Praia do Morro, em Guarapari, prevista para dezembro.

As oportunidades abrangem diferentes funções operacionais e contemplam candidatos com variados níveis de experiência. Em Guarapari, as contratações estão relacionadas à expansão da rede, enquanto, em Anchieta, as vagas são destinadas ao Extrabom Supermercados.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo devem realizar o agendamento prévio da entrevista pelo telefone (27) 32982304.

As oportunidades são destinadas a candidatos das regiões de Guarapari e Anchieta. A empresa orienta que os interessados entrem em contato para obter informações sobre o agendamento e as etapas da seleção.

Segundo o vice-presidente do Grupo Coutinho, Fabrício Coutinho, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo, por meio da geração de renda e da criação de oportunidades de crescimento profissional.

Sobre o Grupo Coutinho

O Grupo Coutinho é um dos tradicionais grupos do varejo alimentar capixaba e atua por meio das marcas Extrabom Supermercados, Atacado Vem e Extraplus. A empresa investe na qualificação dos colaboradores, na inovação e na ampliação de sua presença no mercado estadual.