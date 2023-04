Nos últimos dias, a cidade de Guarapari tem enfrentado um aumento preocupante nos casos de ameaças de violência dentro das escolas. Isso sem contar episódios com mortes em outros Estados, que tem causado comoção e medo em todo país.

Medo. Esses acontecimentos têm gerado uma grande preocupação na sociedade local, que vem se mobilizando para exigir ações efetivas das autoridades competentes. Uma mãe, por exemplo, mandou mensagem essa semana para nossa redação em desespero. “Não podemos mais aceitar que nossos filhos estudem em um ambiente inseguro. Minha filha está com trauma e com medo de ir para a escola. É hora de agir e exigir mudanças”, afirmou.

Grupos. Vereadores, lideranças comunitárias e demais membros da sociedade civil, começam a se unir para cobrar da prefeitura maiores investimentos em segurança nas escolas do município. Eles não esquecem também de cobrar os demais órgão de segurança e fiscalização. Até um grupo de WhatsApp foi criado só para debater o tema. O objetivo das pessoas que estão se mobilizando, é reforçar que a segurança é um direito básico que deve ser garantido a todos os cidadãos, especialmente aos estudantes que passam boa parte do seu tempo nas escolas.

Ministério Público. O vereador Rodrigo Borges é um dos que pedem união nesta situação. Ele disse que na semana passada, já encaminhou um ofício ao Ministério Público pedindo apoio do órgão para cobrar que a prefeitura adote medidas concretas para aumentar a segurança nas escolas. “Sabemos da importância da participação da sociedade civil nesse processo É preciso que todos se unam em torno dessa causa. A segurança nas escolas é uma responsabilidade de todos nós. Já cobrei ao MP e estamos conclamando aos colegas vereadores para poderem se unir nessa causa tão importante. A hora é de união política e social”, disse ele e completou. “E como pai, pois meu filho estuda em escola pública, também me sinto com medo e em pânico, como todas as famílias de nossa cidade”, disse o vereador.

Pautas. Outras importantes lideranças locais também têm se manifestado a favor da causa. O vereador Dito Xaréu, líder do prefeito na Câmara, lembra que essa situação sempre esteve em sua pauta. “A nossa preocupação é muito grande com isso aí. Não só nas escolas, mas em todas as repartições públicas de Guarapari. Desde o meu primeiro mandato, venho pedindo seguranças armados durante todo o dia e durante a noite, a implementação de vigias. A nossa preocupação não é de agora, é de muito tempo atrás”, disse ele.

De acordo com Dito, os vereadores estão unidos para poder pedir ao prefeito Edson Magalhães, que apoie e atenda a estes pedidos dos parlamentares e da sociedade, solicitando mais segurança dentro das escolas e das repartições púbicas da cidade.

Nota da redação. A sociedade de Guarapari está se mobilizando para cobrar mais segurança nas escolas do município, a fim de garantir um ambiente de estudo saudável e livre de violência. É preciso que as autoridades competentes tomem medidas efetivas para atender a essa demanda legítima da população.