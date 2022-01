Com o restabelecimento das atualizações do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), do Ministério da Saúde, referente à vacinação contra a Influenza, o Espírito Santo alcança a segunda melhor cobertura vacinal dos grupos prioritários no País, com o índice de 85,8%.

Os dados são referentes à atualização do Sistema divulgados na última sexta-feira (14). À frente do Espírito Santo está o Amapá, com a cobertura vacinal de 93,1%.

“Em função da pandemia, em 2021, muitas pessoas pertencentes aos grupos prioritários não foram buscar a vacina da gripe a que tinham direito. Diante disso, o Estado e os municípios realizaram um esforço adicional no final do ano para resgatar essas pessoas que não tinham se vacinado e que apresentam maior risco de complicações pela gripe”, destacou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo.

Ainda segundo a coordenadora, o Estado também ampliou a estratégia de vacinação da Influenza ao longo do ano, para todas as pessoas acima de 6 meses de idade que quisessem se vacinar. “Isso só foi possível porque o Governo do Estado, em acordo com o Ministério da Saúde, recebeu mais um milhão de doses da vacina influenza, além daquelas disponibilizadas para a vacinação dos grupos prioritários da campanha”, ressaltou.

No Estado, dos seis grupos prioritários, três ainda não alcançaram a meta preconizada pelo Ministério da Saúde de 90%: idosos (82,6%), puérperas (89,4%) e trabalhadores da saúde (75,1%). Já os grupos de crianças, gestantes e povos indígenas alcançaram a meta, com 93,9%, 95% e 109,4%, respectivamente.

Atualmente, pouco mais de 200 mil doses ainda estão disponíveis nos municípios capixabas para a imunização contra a Influenza.