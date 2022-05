Neste ano, o Espírito Santo registrou 1.486 casos de chikungunya. Os dados podem ser conferidos nos boletins epidemiológicos divulgados semanalmente pela equipe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde (Sesa).

A chikungunya é transmitida pelo Aedes aegypti, assim como a dengue e a zika. Ela pode provocar febre, fadiga e dores nas articulações e, além disso, causar sequelas como dor crônica e lesões no sistema nervoso.

Segundo a médica infectologista e referência técnica dos arbovírus, Theresa Cristina Cardoso Silva, é importante ressaltar que apesar de as crianças menores de dois anos e idosos terem sintomas mais intensos do vírus da chikungunya, este pode afetar qualquer indivíduo.

“O controle da proliferação do mosquito transmissor da chikungunya e das outras arboviroses, deve ser feito para evitar outras sequelas da doença que são capazes de durar por mais de um ano ou aquelas permanentes como paralisias no andar, que acarretam dificuldades nas atividades cotidianas. Os cuidados com o mosquito não devem parar, mesmo com a queda de temperatura e as chuvas”, informou.

Em relação à dengue e à zika, até esta semana, foram registrados 7.538 e 374 casos, respectivamente. Em casos de suspeita de uma das doenças é fundamental procurar uma Unidade Básica de Saúde.