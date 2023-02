Se você está em busca de qualificação profissional para garantir o seu espaço no mercado de trabalho, chegou a sua vez! É que o Governo do Estado abriu, nesta quarta-feira (1º), as inscrições para mais de 10 mil vagas em cursos presenciais e gratuitos do Programa Qualificar ES.

Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de fevereiro, no site www.qualificar.es.gov.br. O Qualificar ES é gerido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), que passa a ser comandada pelo secretário Bruno Lamas, a convite do governador do Estado, Renato Casagrande.

“Serão 40 municípios atendidos, com 70 cursos gratuitos em diversas áreas. O foco dos cursos do Qualificar ES está voltado para o empreendedorismo, empregabilidade e a inovação. Dessa forma, o Governo do Estado qualifica a mão de obra, gera trabalho, emprego e renda para as pessoas, movimentando os setores da economia, como agronegócio, indústria, comércio e serviços, entre outros”, declarou Bruno Lamas.

Há vagas para cuidador de idosos, pizzaiolo, cuidador infantil, assistente de contabilidade, auxiliar de cozinha, eletricista instalador predial de baixa tensão, confeccionador de bolsas, assistente de contabilidade, segurança do trabalho, berçarista, operador de caixa, design de sobrancelhas e cuidados com a pele, entre outras.

São 9.310 vagas para o público geral e outras 950 destinadas exclusivamente para mulheres, numa parceria com o Programa Agenda Mulher, totalizando 10.260 oportunidades. É necessário ler as orientações contidas nos editais Nº 001 e 002/2023, preenchendo corretamente o formulário de cadastro e de inscrição on-line. Em ambos os editais, são permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos e em turnos diferentes.

Para concorrer a uma das vagas destinadas ao público geral (Edital Nº 001/2023), é preciso ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, residir no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever. Já para as oportunidades exclusivas para mulheres (Edital Nº 002/2023), além dos requisitos acima, é necessário ser do sexo feminino.

A seleção é realizada de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificada em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno. As vagas não-preenchidas pelos classificados do bairro prioritário poderão ser ocupadas por candidatos dos bairros do entorno. Os demais candidatos serão considerados suplentes, desde que não tenham sido eliminados.

Os dias, horários e locais de realização das aulas, além das cargas horárias, variam de acordo com cada curso, devendo, portanto, serem consultados no edital de interesse. As relações de candidatos classificados e suplentes serão divulgadas no site, no dia 21 de fevereiro. A primeira aula ocorrerá no dia 28 de fevereiro.

No encerramento das atividades, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.

Leia os editais AQUI:

https://secti.es.gov.br/editais-qualificares

Faça sua inscrição AQUI:

https://inscricao.secti.es.gov.br/