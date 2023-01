A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari prendeu um homem de 41 anos no bairro Ipiranga, no município, nesta terça-feira (31). Ele é acusado de ter invadido uma farmácia e furtado R$ 10 mil. O crime ocorreu no último dia 16 de janeiro, no bairro Muquiçaba, em Guarapari.

Prestador de serviços. A equipe da Deic Guarapari realizou diligências e conseguiu identificar e localizar o suspeito. As investigações apontaram que o indivíduo prestava serviços há oito anos na parte da administração da farmácia, com a instalação da rede de computadores, de videomonitoramento e a fabricação de móveis.

“Ele já sabia toda a rotina dentro da farmácia e contou que entrando no final de semana poderia ficar escondido no escritório até a farmácia fechar, porque o escritório só funciona de segunda-feira a sexta-feira”, disse a titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Guarapari, delegada Rosane Cysneiros.

Câmeras. Após realizar o furto, o suspeito teria fugido pelo telhado da farmácia, quebrando telhas e rompendo obstáculos. Ainda na tentativa de se esquivar da ação policial, ele furtou o aparelho que faz as gravações das câmeras de segurança (DVR) da farmácia.

Mandado de prisão. Já nesta terça-feira (31), a equipe foi à residência do suspeito no bairro Ipiranga, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão. “Ele agiu com abuso de confiança, pois era prestador de serviços no estabelecimento contra o qual cometeu o furto qualificado”, complementou Rosane Cysneiros.

Durante a operação, a equipe conseguiu recuperar o DVR furtado. Ele informou à equipe que teria realizado o furto para quitar dívidas e a quantia em dinheiro não foi recuperada. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari. Veja o vídeo do furto divulgado pela polícia.