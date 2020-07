Pensando na importância da capacitação de mão-de-obra que gira direta e indiretamente em torno da construção civil, o Sindicig (Sindicato da Indústria da Construção Civil de Guarapari) está com inscrições abertas para o curso de porteiro. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até 30 de julho.

De acordo com Namíbia Marques, Coordenadora Técnica e Executiva do Sindicig, o curso para formação de profissionais de portaria é promovido desde 2012. “Como entidade de representatividade no município, atuamos de forma colaborativa na capacitação de profissionais que atendam a demanda profissional do setor da construção civil, bem como toda cadeia produtiva, a dizer os condomínios”, afirmou.

Com o mercado cada vez mais exigente, Namíbia enfatiza que muitas administradoras de condomínio consideram o curso de porteiro como pré-requisito para contratação.

O curso é presencial, mas são tomadas todas as medidas de segurança para o distanciamento social. “Reduzimos o número de participantes para ser possível manter o distanciamento exigido pelos órgãos competentes em virtude do coronavírus. No entanto, estamos estudando a possibilidade de turmas on-line”, afirmou a coordenadora técnica e executiva.

O curso tem certificado de 12 horas e a empresa parceira na ministração do curso é a Bravo Charlie – Consultoria e Treinamento e a Fast Service. O curso acontece nos dias 3, 5 e 7 de agosto, de 13 às 17 horas, as inscrições podem ser feitas diretamente no Sindicig, que fica na Av. Munir Abud, 594 – Praia do Morro, próximo ao Marlin Material de Construção, o valor é de R$150,00. Mais informações pelo telefone (27)99228-1472, por whatsapp.

O Sindicig é filiado à FINDES, credenciado ao Sebrae e tem parceria com o IEL, SESI e SENAC, dentre outros, dessa forma, segundo Namíbia, há previsão de oferta de outros cursos não somente voltados para a construção civil, mas também para capacitação de mão-de-obra no setor industrial. “Estávamos com cursos programados para 2020 e tivemos que suspender devido à pandemia. Mas continuamos oferecendo os treinamentos das NR,s. Temos pretensão de oferecer cursos para Bombeiros Hidráulicos, Carpinteiros, Eletricistas, entre outros”, finalizou.