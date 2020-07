Conforme nós noticiamos no último dia 23, o vice-prefeito e ex-secretário de Turismo Miguel Agrizzi, está intimado para depor hoje (28) na CPI dos Shows às 14h. A CPI investiga denúncias de possíveis irregularidades na realização de eventos no município.

Após não ocorrer a presença dele em algumas reuniões, a CPI solicitou que a Procuradoria da Câmara pedisse a justiça a condução coercitiva de Agrizzi. O pedido foi realizado à Justiça, que também ouviu o Ministério Público, e ambos entenderam que a CPI tem o direito de ouvir o vice-prefeito.

A decisão da justiça ocorreu na última quinta-feira (23), dia que a CPI iria ouvir o vice-prefeito, mas como foi uma decisão em cima da hora, a data foi remarcada para hoje. Caso o vice-prefeito não compareça nesta reunião, ele poderá ser conduzido coercitivamente para prestar esclarecimentos para CPI.

O presidente da Comissão, vereador Denizart Luiz (Podemos), lamentou a ausência do vice-prefeito na quarta reunião marcada para ouvi-lo. “Essa apuração é para sabermos se realmente aconteceu algo de errado nesses gastos exorbitantes com as festas realizadas entre 2017 e 2018 em Guarapari”, disse Denizart.