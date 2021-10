Quatro adolescentes foram apreendidos em Conceição da Barra em uma ação conjunta das Polícias Militar e Civil. Os jovens são suspeitos de envolvimento no duplo homicídio, na madrugada do último sábado (16), dos irmãos Kamile Santos Oliveira, de 8 anos, e Keyrison Santos Oliveira, de 10 anos. As investigações apontam que um homem, de 18 anos, está envolvido no crime, mas segue foragido.

Os primeiros a serem encontrados foram os menores de 15 e 17 anos. Em seguida, foram localizados os outros dois, um de 16 e outro de 17 anos. O adolescente de 16 anos confirmou a participação no crime, afirmando que estava atuando no tráfico e que o ataque que resultou na morte das duas crianças foi motivado por disputa entre traficantes. O objetivo era executar o padrasto das vítimas, mas acabaram assassinando as duas crianças.

Em depoimento, o adolescente de 15 anos e o maior, de 18, arrombaram a porta e entraram atirando, enquanto os outros dois ficaram do lado de fora da casa. Os menores foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus, autuados por ato infracional análogo ao crime de homicídio, e serão apresentados ao Ministério Público.