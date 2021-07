O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, apresentou aos vereadores do município o planejamento da gestão para o quadriênio 2021/2024. A apresentação foi realizada no auditório da secretaria de Agricultura, obedecendo as orientações sanitárias de enfrentamento a Covid-19.

As mudanças e adequações nos projetos do programa Anchieta Criativa e Empreendedora, também foram detalhadas no encontro. Também estavam presentes os secretários e gerentes.

De acordo com o planejamento apresentado, a gestão irá basear suas ações dos próximos 4 anos em 7 eixos estratégicos: educação transformadora e humanizada; desenvolvimento social e segurança; saúde e bem-estar social; emprego renda e empreendedorismo; infraestrutura e sustentabilidade; identidade cultural e governança participativa e inovadora.

Para o presidente da Câmara Municipal, o vereador Edinho Edmais, o momento foi de grande importância pelo fato de possibilitar ao legislativo estar informado sobre as ações planejadas para o período que compreende toda essa legislatura. “Parabenizo essa gestão organizada e planejada. Quero que saibam que o legislativo está de portas abertas para todas as medidas que visarem o bem estar da nossa população”, disse Edinho.

SAIBA MAIS SOBRE CADA EIXO:

EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA E HUMANIZADA: engloba ações de promoção da cultura empreendedora, a organização e a vivência de um processo educativo humanizado em todos os níveis e modalidades de ensino.

SAÚDE E BEM-ESTAR: com ações de políticas públicas integradas que proporcionem saúde e qualidade de vida à população, de maneira resolutiva e humanizada.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA: englobando ações de promoção de políticas de segurança e seguridade social com vistas ao enfrentamento da desigualdade, vulnerabilidade e criminalidade, elevando a harmonia social e o bem-estar da população.

EMPREGO, RENDA E EMPREENDEDORISMO: baseado nas ações de impulsionamento dos pequenos negócios, fortalecendo a cultura empreendedora e diversificando a economia local, como estratégia de geração de trabalho, renda e inclusão social, nas áreas de agricultura, pesca e turismo.

INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE: atuando no aperfeiçoamento dos serviços de saneamento, transporte, energia e telecomunicação, contribuindo para o progresso e para melhores condições de vida da população.

IDENTIDADE CULTURAL: com ações de fortalecimento dos espaços de participação social e expressão cultural.

GOVERNANÇA PARTICIPATIVA E INOVADORA: com ações de uma gestão fiscal e administrativa eficiente e equilibrada, com foco na otimização dos recursos públicos, aprimorando os mecanismos de transparência, prevenção e combate à corrupção.