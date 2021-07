No final da noite desta última quarta-feira (07), policiais militares do 10ª Batalhão apreenderam um revolver, munições, um coldre e diversos entorpecentes, além de uma quantia de mais de 3.500 reais, no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari.

Os militares realizavam o patrulhamento preventivo, quando visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita dentro de um comércio da região. Foi feita a abordagem, e com o homem, de 25 anos, foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições e 10 papelotes de cocaína. Já com o outro indivíduo, de 19 anos, foram encontrados mais nove papelotes e um pedaço em tira de maconha.

Dando prosseguimento as diligências, na casa do jovem de 19 anos os militares ainda localizaram mais 16 pedaços em tiras de maconha, 153 pedras de crack, 12 munições calibre 38 especial, 18 munições calibre 380, um coldre e uma quantia de 3.539 reais em espécie, proveniente do tráfico de drogas.

Os dois suspeitos foram detidos e, juntamente aos materiais apreendidos, encaminhados à Delegacia Regional de Guarapari.